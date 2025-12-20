Его снесли в СССР и возродили в Украине: как менялся фуникулер в Одессе (фото, видео)

Подъемник возле Потемкинской лестницы впервые открыли более 120 лет назад

Такой вид транспорта, как фуникулер, есть только в Киеве и Одессе. Причем одесситы несколько десятилетий были лишены его по решению советской власти.

Одесский фуникулер был открыт 19 июня 1902 года. Тогда заработала подъемная машина, соединившая Приморскую улицу с бульваром. Проект предложил молодой одесский инженер Николай Пятницкий – выпускник Петербургского института инженеров путей сообщения.

Фуникулер состоял из однопутной линии протяженностью около 100 метров с разъездом. Два вагончика, изготовленные в Париже и рассчитанные на 35 пассажиров каждый, двигались по маятниковому принципу: спускавшийся помогал подниматься другому. Проезд стоил 2-3 копейки. За свою историю подъемник несколько раз останавливался — в 1919 году, во время Второй мировой войны, а затем из-за износа конструкций.

Фуникулер в Одессе/ архивное фото

Место посадки наверху Потёмкинской лестницы

В 1969 году фуникулер был демонтирован. Из-за экономических факторов решили заменить его более современным эскалатором, который просуществовал до 1997 года.

Эскалатор на месте фуникулера

Восстановление подъемника началось в 1998 году, а новые вагоны приняли первых пассажиров в сентябре 2005 года. Интересно, что обновленный подъемник сохранил от фуникулера только название, а не принцип действия. Кстати, фуникулером, в классическом понимании этого термина, он не является: по сути это два несвязанных наклонных лифта.

Верхняя часть фуникулера

Нижняя часть фуникулера

Отметим, что в настоящее время фуникулер не работает. Для этого есть несколько причин, в частности, текущая ситуация со светом в Одессе и то, что фуникулер мог закрыться из-за погодных условий, которые неоднократно происходили при похолодании.

Вид из кабинки фуникулера летом

