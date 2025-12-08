Чому двоповерхові автобуси не прижилися в Україні: історія невдач та новий шанс

Спроби "прижити" цей вид транспорту були ще в СРСР.

Монструозні двоповерхові міські автобуси більшості українців доводилося бачити лише за кордоном чи у фільмах. Однак у сусідніх європейських країнах цей вид громадського транспорту, який поки що так і не прижився у нас, є дуже поширеним.

"Телеграф" розповідає про те, чому в Україні мало двоповерхових міських автобусів.

Проби дивовижі в СРСР

Мало хто знає, але насправді спроби "прижити" цей вид транспорту були ще в СРСР (у 30-х та 60-х роках). Наприклад, протягом деякого часу двоповерхові тролейбуси та автобуси були запроваджені у схему громадського автотранспорту Москви. Спершу їх закуповували в Європі, а потім навіть почали робити в самому Союзі.

Однак навіть з кількох спроб впровадити таке "диво" в СРСР все ж таки не змогли. На те були вагомі причини:

Стан доріг: Багато міських вулиць були вузькими, з поганим покриттям, що робило керування двоповерховим автобусом небезпечним.

Багато міських вулиць були вузькими, з поганим покриттям, що робило керування двоповерховим автобусом небезпечним. Клімат: Взимку ожеледиця та сніг посилювали проблеми з керуванням, автобуси заносило та розгойдувало.

Взимку ожеледиця та сніг посилювали проблеми з керуванням, автобуси заносило та розгойдувало. Низька маневреність: Двоповерхові моделі були важкими, повільними, неповороткими та гальмували потік.

Двоповерхові моделі були важкими, повільними, неповороткими та гальмували потік. Висота: Висота тролейбусів та автобусів не завжди відповідала висоті контактної мережі або вимагала її підняття, а під деякими мостами такий транспорт зовсім не пролазив.

Таким чином експерименти з двоповерховими тролейбусами (ЯТБ-3) та автобусами (імпортними Bussing Do-56) у Москві припинилися до середини 1960-х, коли техніка вийшла з ладу та її утилізували, не знайшовши економічної доцільності у ремонті.

Двоповерховий автобус у СРСР

Спроби у сучасній Україні

У грудні 2022 року Київпастранс отримав чотири двоповерхові автобуси MAN A39 від німецького комунального перевізника. Однак, на дороги такий транспорт так і не виходив роками.

Про те у жовтні 2025 року з’явилося повідомлення, що "Київпастранс" уперше в історії запустить в експлуатацію двоповерховий автобус. Він працює у вихідні в тестовому режимі, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування.

MAN A39 обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для пасажирів, що стоять, виключно на першому поверсі.

MAN A39

Висновок

В Україні майже відсутні двоповерхові автобуси в містах з низки причин, частина з яких тягнеться ще з СРСР, наприклад, проблеми інфраструктури. Вони не дозволяють вводити такий транспорт повсюдно, а тому міській владі простіше закуповувати звичайні автобуси, а в разі потреби збільшення ємності вдаватися до спареного транспорту на кшталт "гармошки". Тільки до 2025 року Київ завдяки подарунку від Німеччини вивчає можливості таких автобусів на вулицях столиці, а висновки будуть зрозумілі потім.

А поки що цей вид транспорту добре почувається лише на міжрегіональних маршрутах, але це вже інша історія.

