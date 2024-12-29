Ярмарок чи ярмарка? Як правильно сказати українською мовою

Існує один типово український варіант цього слова

Українська мова вражає не лише милозвучністю, а й багатством словникового запасу. У ній зустрічаються яскраві автентичні слова. Одне з таких слів означає щорічні торги, де фермери та ремісники продають свої товари: йдеться про ярмарок. Найвідоміший проходить у Великих Сорочинцях Миргородського району Полтавської області.

Про те, як буде правильно українською — "ярмарок" чи "ярмарка", повідомляє Telegram-канал "Correctarium — Українська мова". В українських словниках єдиним правильним варіантом цього слова є "ярмарок". Слово означає торг, який регулярно влаштовується у певному місці для продажу та купівлі товарів — в українській мові це слово має відношення до чоловічого роду.

Водночас слово "ярмарка" має стосунок до російської мови і має жіночий рід.

Наприклад, фраза "Сорочинська ярмарка — одна з найвідоміших ярмарок України, що відбувається у Великих Сорочинцях", є неправильною.

Правильно говорити так: "Сорочинський ярмарок — один з найвідоміших ярмарків України, що відбувається у Великих Сорочинцях".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською назвати товариша по чарці.