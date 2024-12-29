Ярмарок или ярмарка? Как правильно сказать на украинском языке

Существует один типично украинский вариант данного слова

Украинский язык поражает не только милозвучностью, но и богатством словарного запаса. В нем встречаются колоритные аутентичные слова. Одно из таких слов означает ежегодные торги, где фермеры и ремесленники продают свои товары: речь идет о ярмарке. Самая известная проходит в Великих Сорочинцах Миргородского района Полтавской области.

О том, как будет правильно по-украински — "ярмарок" или "ярмарка", сообщает Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык". В украинских словарях единственным правильным вариантом данного слова является "ярмарок". Слово означает торг, регулярно устраиваемый в определенном месте для продажи и покупки товаров — в украинском языке это слово относится к мужскому роду.

В то же время слово "ярмарка" относится к русскому языку и имеет женский род.

Например, фраза "Сорочинська ярмарка — одна з найвідоміших ярмарок України, що відбувається у Великих Сорочинцях", является неправильной.

Правильно говорить так: "Сорочинський ярмарок — один з найвідоміших ярмарків України, що відбувається у Великих Сорочинцях".

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