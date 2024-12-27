"Собутильники" тільки в Росії: як правильно українською назвати товариша по чарці
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І навіть "співпляшник" краще не вживати
В українській мові існує багато цікавих та милозвучних слів, які влучно заміняють кальку з російської. Не виключенням стало і слово "собутильник".
Як зазначила філологиня та редакторка Ольга Васильєва в Facebook, це слово не слід перекладати дослівно. Адже "співпляшник" — лише структурна калька, а не автентичний український відповідник.
Філологиня наголошує, що найкращим українським відповідником до слова "собутильник" є "почарківець" (для чоловіків) і "почарківка" (для жінок).
"Почарківець — слово не дуже старе, але гарне. Його можна знайти у романі Франсуа Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель" у перекладі Анатоля Перепаді", — пояснила Васильєва.
Вона також навела, як приклад, уривок з роману: "Так чинить і наш добрий брат Жан. Ось чому кожен прагне його товариства. Він не ханжа, не гольтіпака, він честивий, веселий, сміливий, він добрий почарківець".
Зауважимо, що в українській є й інші варіанти, як назвати "собутильника". Зокрема:
- товариш по чарці,
- горілчаний брат,
- чоповий брат,
- супияк,
- співпляшкар.
Нагадаємо, що не слід казати "гарно виглядаєш", адже в українській є кілька милозвучніших та кращих компліментів.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно перекласти на українську "разрешите за вами поухаживать".