На льоду можна "підслизнутися" або "послизнутися": як правильно говорити українською мовою

Одна з форм точно неправильна

З настанням зимового періоду багато хто зіткнувся з новими "слизькими" реаліями. А заразом актуальним стало питання про те, як правильно говорити українською мовою "підслизнувся" чи "послизнувся".

Відповідно до норм сучасної української мови правильним варіантом буде "послизнувся". Принаймні така норма вказана у Словнику української мови (СУМ).

Крім того, коректним також буде варіант "посковзнувся", який також прописаний у СУМ.

Дієслово "послизнутись" у сучасній українській мові є нормативним, оскільки префікс "по-" відповідає одноразовій або короткочасній дії.

Втім, варіант "підслизнувся" може зустрічатися у регіональних діалектах у деяких частинах України. У цьому разі префікс "під-" може використовуватися у значенні "трохи". Однак ці форми є архаїчними, а не літературними. В актуальних словниках української мови така форма не зустрічається.

Таким чином, якщо ви хочете навчитися говорити чи писати правильно, то треба використовувати "послизнувся" або "посковзнувся".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно вітатись у різний час доби українською мовою. Велику роль у цьому випадку гратиме відмінок. До речі, багато хто робить помилку, кажучи "Добре ранок".