Досить говорити "велике дякую": три варіанти, як правильно дякувати українською мовою

Варто запам’ятати важливе правило

Українці, щоб висловити подяку, часто кажуть "велике дякую". Однак такий варіант краще не вживати.

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" детально розповів, чому саме так говорити неправильно. Також він назвав синоніми, які чудово замінять цю фразу.

За словами мовознавця, фраза "велике дякую" – граматично неправильна. Важливо запам’ятати, що "дякувати" – це дієслово, а з дієсловами прикметники не поєднуються.

Також некоректно говорити, наприклад, "швидко ходити" та "міцно спати". З цього виходить просто набір слів. Авраменко підсмикнув, що саме прикметники (відповідають на запитання "який?") поєднуються з іменниками (хто?/що?). Тобто "швидка хода, міцний сон, велика вдячність".

"Отже, правильно використовувати не "велике дякую", а "дуже дякую", "щиро дякую" або "дуже вдячний", – каже Авраменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатись у різний час доби українською мовою. Навіть у звичному всім "Доброго ранку" є свої нюанси, про які багато хто не знає. Є певні правила, на які слід звернути увагу.