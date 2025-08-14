Детектив НАБУ перейшов на керівну посаду в "Укрзалізницю", щодо якої робив розслідування – експерт вказав на конфлікт інтересів

Колишній детектив НАБУ Тарас Лікунов обійняв посаду в "Укрзалізниці" незабаром після того, як розслідував корупційні злочини у цій компанії. Такі дії є конфліктом інтересів, порушують антикорупційне законодавство та містять ознаки кількох кримінальних правопорушень. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

"Старший детектив НАБУ Тарас Лікунов розслідував корупційні злочини на "Укрзалізниці". Побачивши певні можливості, він звільнився з НАБУ та влаштувався в "УЗ" – як заступник директора з корпоративної безпеки компанії. "Укрзалізниця" є доволі ласою структурою, в якій, знаючи та досліджуючи, як влаштовані схеми корупційного заробітку, можна за бажання швидко освоїти їх", – написав Постернак.

Окрім того, він повідомив, що перед потраплянням детектива на посаду в "УЗ" НАБУ якраз проводило розслідування щодо компанії і саме Лікунов вів цю справу.

Експерт наголосив, що стаття 26 Закону "Про запобігання корупції" прямо забороняє протягом року після звільнення працювати у компаніях, щодо яких посадовець здійснював контроль або нагляд. Крім того, йдеться про можливе зловживання владою, перевищення повноважень, конфлікт інтересів та отримання неправомірної вигоди, зауважив експерт.

За словами Постернака, на новій посаді Лікунов отримує зарплату вдвічі більшу, ніж в НАБУ.

"Детектив НАБУ в одному моменті міг порушити цілу низку норм законодавства і повинен був би за це у випадку доведення нести відповідальність", – заявив він.

Поштовхом до публікації експерта стала публікація у ЗМІ, в якій згадувалося, що Лікунов є братом членкині правління Центру протидії корупції Олени Щербан. Минулого тижня антикорупційну активістку звинуватили у конфлікті інтересів, оскільки вона стала адвокаткою топчиновника НАБУ Магамедрасулова.

"Маємо фактично сімейний "антикорупційний" підряд: сестра – активістка, брат – детектив (хоч і у минулому), з дуже цікавою історією працевлаштування в "Укрзалізниці", – повідомив він.

Експерт нагадав, що вперше цю історію оприлюднив юрист-міжнародник Богдан Устименко, який, окрім цього, звернув увагу на невідповідності в деклараціях Лікунова: він володів акціями агрохолдингу МХП, діяльність якого розслідував у попередні роки.

"Минув час, але немає жодної реакції від уповноважених органів. Мовчать НАБУ та САП, мовчить НАЗК, яке має перевіряти декларації посадовців та реагувати на можливе незаконне збагачення. Мовчать антикорупційні активісти (тут не дивно, враховуючи родинні звʼязки). Усі як в рота води набрали", – підсумував Постернак.