Детектив НАБУ перешел на руководящую должность в "Укрзализныцю", в отношении которой проводил расследование – эксперт указал на конфликт интересов

Бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов вступил в должность в "Укрзализныце" вскоре после того, как расследовал коррупционные преступления в этой компании. Такие действия являются конфликтом интересов, нарушают антикоррупционное законодательство и содержат признаки нескольких уголовных преступлений. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

"Старший детектив НАБУ Тарас Ликунов расследовал коррупционные преступления на "Укрзализныци". Увидев определенные возможности, он уволился из НАБУ и устроился в "УЗ" – как заместитель директора по корпоративной безопасности компании. "Укрзализныця" является довольно лакомой структурой, в которой, зная и исследуя, как устроены схемы коррупционного заработка можно при желании быстро освоить их", – написал Постернак.

Кроме того, он сообщил, что перед попаданием детектива на должность в "УЗ" НАБУ как раз проводило расследование в отношении компании и именно Ликунов вел это дело.

Эксперт подчеркнул, что статья 26 Закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещает в течение года после увольнения работать в компаниях, в отношении которых должностное лицо осуществляло контроль или надзор. Кроме того, речь идет о возможном злоупотреблении властью, превышении полномочий, конфликте интересов и получении неправомерной выгоды, отметил эксперт.

По словам Постернака, на новой должности Ликунов получает зарплату вдвое больше, чем в НАБУ.

"Детектив НАБУ в одном моменте мог нарушить целый ряд норм законодательства и должен был бы за это в случае доказывания нести ответственность", – заявил он.

Толчком к публикации эксперта стала публикация в СМИ, в которой упоминалось, что Ликунов является братом члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербан. На прошлой неделе антикоррупционную активистку обвинили в конфликте интересов, поскольку она стала адвокатом топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова.

"Имеем фактически семейный "антикоррупционный" подряд: сестра – активистка, брат – детектив (хотя и в прошлом), с очень интересной историей трудоустройства в "Укрзализныце", – сообщил он.

Эксперт напомнил, что первым эту историю обнародовал юрист-международник Богдан Устименко, который также обратил внимание на несоответствия в декларациях Ликунова: он владел акциями агрохолдинга МХП, деятельность которого расследовал в предыдущие годы.

"Прошло время, но нет никакой реакции от уполномоченных органов. Молчат НАБУ и САП, молчит НАПК, которое должно проверять декларации должностных лиц и реагировать на возможное незаконное обогащение. Молчат антикоррупционные активисты (здесь неудивительно, учитывая родственные связи). Все как в рот воды набрали", — подытожил Постернак.