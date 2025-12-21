"Памела Андерсон": дружина футболіста збірної України захопила своєю красою (фото)

Мама трьох дітей показала свою фігуру у купальнику

Юлія Петряк, дружина лівого вінгера "Шахтаря" та збірної України Іван Петряка поділилася знімками з відпочинку. Дівчина опублікувала у соцмережах гарячі знімки з пляжу.

Що потрібно знати

Петряк залишився у запасі "Шахтаря" заради сім’ї

Юлія показала знімки з відпочинку

У мережі порівняли дівчину із відомою американкою Памелою Андерсон

Відповідні фото Юлія додала на свою сторінку до Instagram. На знімках Петряк позує в ефектному купальнику.

Юлія Петряк

У мережі захопилися красою дівчини. Один із користувачів назвав Юлію "Памелою Андерсон".

Іван та Юлія одружилися у 2016 році. Пара виховує трьох дітей.

Іван Петряк із сім'єю

Петряк на цю мить є резервним гравцем у "Шахтарі". Футболіст відмовився від переходу до іншого клубу "заради сім’ї". 31-річний уродженець Сміли (Черкаська область) зіграв 5 матчів за національну команду. Востаннє Іван викликався до табору Синьо-жовтих у 2018 році.

Нагадаємо, збірна України з футболу ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля.