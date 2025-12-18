Український коментатор принизив Росію у прямому етері (відео)

Диктор неправильно вимовляв прізвище російського футболіста

У Росії почалася істерика після того, як український коментатор Віталій Волочай кілька разів "помилився", вимовляючи прізвище російського воротаря ПСЖ Матвія Сафонова. Це сталося під час прямої трансляції матчу, в якому французький "Парі Сен-Жермен" переміг у фіналі міжконтинентального кубка бразильський "Фламенгу".

Що потрібно знати

ПСЖ здолав "Фламенгу" (1:1, 2:1 у серії пенальті)

Сафонов відіграв весь матч

Волочай відповів на звинувачення із РФ

Під час гри коментатор кілька разів неправильно називав прізвище Сафонова. Про це повідомляє "Телеграф".

Матвій ставав "Запуковим", "Сапоговим", "Сельодковим" та "Свооховим". Коментатор пояснив це тим, що "має постійні проблеми з прізвищами футболістів".

Р*сня образилася, що я вчора коментуючи ПСЖ — "Фламенгу" неправильно називав прізвище воротаря ПСЖ. Ну буває, всі знають, що маю постійні проблеми з прізвищами футболістів, вічно за це прилітає від глядачів. Але якщо комусь не подобається, можете завжди написати скаргу до керівництва каналу Мейнкаст Спорт. Її обов’язково розглянуть і вживуть заходів. Віталій Волочай

У РФ оцінили це як образу їхньої країни. Російські користувачі масово ображають і коментатора, і українців, а пропагандисти пишуть статті на цю тему. Наприклад, глашатай президента РФ Володимира Путіна Дмитро Губернієв назвав Волочая "моральним уродом" та "дебілом".

Дмитро Губернієв

Відеоогляд матчу ПСЖ — Фламенгу

Нагадаємо, українець Ілля Забарний приєднався до ПСЖ у серпні 2025 року. Трансфер виявився скандальним, адже захисник збірної України перейшов у команду з росіянином Сафоновим. До речі, Матвій уже потрапляв у конфуз через фото з українцем.