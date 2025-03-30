Футболіст збірної України згоден "сидіти на банці" у "Шахтарі" заради дітей

Футболіст розраховує змінити ситуацію влітку, перейшовши до іншої команди

Лівий вінгер "Шахтаря" та збірної України Іван Петряк розповів, чому він залишається у донецькому клубі, попри відсутність ігрової практики. Напередодні "Шахтар" обіграв "Оболонь" (2:0) у чемпіонаті України.

Відповідний коментар Петряка наводить ukrfootball.ua. За словами футболіста, його головна мета – прогодувати сім’ю.

"Мені 31 рік, у мене є сім’я, троє маленьких дітей. Я повинен, як чоловік, заробляти. Не можу допустити, щоб вони запитували: "Тато, а де наші йогурти?". Тому … Треба зараз цей непростий час перетерпіти, пересидіти. Я не можу просто взяти і розірвати контракт із "Шахтарем". Зі сказаного вище, ви повинні чітко зрозуміти, чому.

Незабаром відкриється літнє трансферне вікно, воно довше за зимове, клуби більше грошей витрачають на комплектацію, тому, сподіваюся, якийсь варіант продовження влітку має бути", — сказав Петряк.

Цього сезону Петряк провів 10 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 асистами. Додамо, що на рахунку півзахисника 5 ігор за збірну України. На цей час гравець тренується з юнацькою командою Гірників.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Судаков відіграв у всіх шести поєдинках у ЛН, забивши гол та віддавши асист.

У стиковому раунді Синьо-жовті програли бельгійцям у 2-матчевому протистоянні, пропустивши три голи у другому поєдинку. Перша гра завершилася з рахунком 3:1 на користь українців. Тепер на нашу команду чекають ігри відбору на ЧС-2026.