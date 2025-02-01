"Гітлер — хороша людина": у США спалахнув грандіозний скандал на тлі "зігування" Маска

Спортсмен зробив абсурдну заяву, але карати його не поспішають

Американський боєць UFC Брайс Мітчелл (17-2) заявив, що лідер Третього Рейху Адольф Гітлер "був хорошою людиною". Так спортсмен прокоментував інцидент із мільярдером Ілоном Маском, який кинув "зігу" на інавгурації Дональда Трампа.

Відповідний коментар Мітчелла наводить mmajunkie. Боєць вважає, що Гітлер до певного моменту вів "правильну політику".

"Якщо чесно, я вважаю, що Гітлер був хорошою людиною, спираючись на власні дослідження, а не на промивання мізків у державній освіті.

Я справді думаю, що до того, як Гітлер підсів на метамфетамін, він був хлопцем, з яким я б пішов на риболовлю. Він воював за свою країну. Він хотів її очистити, вигнавши жадібних євреїв, які руйнували його країну і перетворювали всіх на геїв. Вони розбещували дітей, вони змінювали орієнтацію жінок та чоловіків.

Чи знаєте ви, де відбулася перша операція по зміні статі? Вона сталася в Німеччині ще до приходу Гітлера до влади. Знаєте, які книги спалював Гітлер? Знаєте, що це були за книги? ЛГБТ-література. Гітлер спалював такі книги, бо не хотів, щоб купка збоченців руйнувала його націю. Вони не можуть народжувати дітей.

Коли він підсів на метамфетамін і напав на Росію, я вважаю, що саме тоді він остаточно з’їхав з глузду. І я не думаю, що він був найкращою людиною. Коли я кажу, що пішов би з ним на риболовлю, я не кажу, що він був найнадійнішим чуваком, або я б любив його чи щось інше. Але на якомусь етапі життя Гітлер, як на мене, він не був аж таким поганим хлопцем. Справді не був. Чи був він ідеальним? Ні, але він боровся за свій народ і хотів чистої нації", — сказав Мітчелл.

Неймовірно, але після цих слів спортсмена не вигнали з промоушена. Президент UFC назвав слова Мітчелла маячнею, проте карати його не буде, зіславшись на "свободу слова".

"Ми зв’язалися з ним. Коли ми побачили його слова, то ми були у нестямі від огиди. Усі хочуть почути, чи буде покарання, але це – свобода слова", — заявив Дейна Вайт на пресконференції після шоу Power Slap 11.

Нагадаємо, на святковій вечері Трампа помітили в одній компанії з Маском та Вайтом. Дейна нещодавно потрапив у скандал, запросивши президента РФ Володимира Путіна на турнір під егідою UFC. Це шоу хочуть організувати у Росії. До речі, Трамп часто відвідує бої UFC.