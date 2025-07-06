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Дівчина Мілевського блиснула красою в Буковелі (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Артем Мілевський зі своєю дівчиною Мілою Новина оновлена 06 липня 2025, 17:02
Артем Мілевський зі своєю дівчиною Мілою. Фото instagram.com/mila.myrs

Пара відпочиває на українському курорті

Одіозний український футболіст Артем Мілевський, який зараз виступає за медіафутбольний клуб "Ігніс", відпочиває у Буковелі. Напередодні в українській медіалізі прогримів мовний скандал.

З собою "Міля" взяв дівчину Мілу, парі з кінця 2024 року приписують роман. Відповідні фотографії з’явилися на Instagram-сторінці mila.myrs.

На фото Артем та Міла позують разом на тлі карпатського лісу. Кохані також сфотографувалися із "сердечками" Буковелі, а також позасмагали біля басейну. Там красуня продемонструвала свою розкішну фігуру у бікіні.

Артем Мілевський з дівчиною Мілою
Артем Мілевський з дівчиною Мілою
Артем Мілевський та Міла у Буковелі
Артем Мілевський та Міла у Буковелі
Артем Мілевський та Міла у Буковелі
Артем Мілевський загоряє у Буковелі у компанії своєї дівчини
Дівчина Артема Мілевського Міла
Дівчина Артема Мілевського Міла

Нагадаємо, під час матчу медіафутбольної ліги України 16-річний футбольний блогер RENEPRO (Ренат Попружний) зробив зауваження Євгену Селезньову за російську мову. Команда, за яку виступав юнак, відразу заявила про припинення співпраці з ним через "свідому провокацію". Пізніше в Odesa Football Media заявили, що блогер пішов із клубу сам. До слова, Селезньов на тлі скандалу почав розмовляти українською навіть у роздягальні своєї медіакоманди "Армат" з Дніпра.

Теги:
#Футбол #Артем Мілевський