Дівчина Мілевського блиснула красою в Буковелі (фото)

Пара відпочиває на українському курорті

Одіозний український футболіст Артем Мілевський, який зараз виступає за медіафутбольний клуб "Ігніс", відпочиває у Буковелі. Напередодні в українській медіалізі прогримів мовний скандал.

З собою "Міля" взяв дівчину Мілу, парі з кінця 2024 року приписують роман. Відповідні фотографії з’явилися на Instagram-сторінці mila.myrs.

На фото Артем та Міла позують разом на тлі карпатського лісу. Кохані також сфотографувалися із "сердечками" Буковелі, а також позасмагали біля басейну. Там красуня продемонструвала свою розкішну фігуру у бікіні.

Артем Мілевський з дівчиною Мілою

Артем Мілевський та Міла у Буковелі

Артем Мілевський загоряє у Буковелі у компанії своєї дівчини

Дівчина Артема Мілевського Міла

Нагадаємо, під час матчу медіафутбольної ліги України 16-річний футбольний блогер RENEPRO (Ренат Попружний) зробив зауваження Євгену Селезньову за російську мову. Команда, за яку виступав юнак, відразу заявила про припинення співпраці з ним через "свідому провокацію". Пізніше в Odesa Football Media заявили, що блогер пішов із клубу сам. До слова, Селезньов на тлі скандалу почав розмовляти українською навіть у роздягальні своєї медіакоманди "Армат" з Дніпра.