Працювала на Росію: відоме дитяче видавництво розірвала співпрацю з українською художницею

Вона наразі проживає в Хорватії

Українське видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" розірвало контракт із художницею, яка ілюструвала російські видання. Йдеться про Галину Зінько.

Залишки накладів книг Льюїса Керрола "Аліса в Задзеркаллі" та Аліса в Дивокраї", малюнки до яких вона створила, передадуть на деокуповані території. Про це повідомляє "Читомо".

Зазначається, що користувачка Facebook Тетяна Позняк довідалась, що Зінько ілюструвала книги для російських видавництв. Про це вона зробила допис у соціальній мережі.

"Я зісканувала обкладинку "Аліси в Задзеркаллі" у Goodreads, але замість вашого видання мені додалася ідентична книга російською мовою, з ілюстраціями Галі Зінько", — написала Позняк.

Вона також дізналася, що ілюстраторка проживає в Хорватії та продовжує малювати російські книги й проводити курси на російських платформах.

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" вивчило цей інцидент та через місяць оголосило про розірвання співпраці з ілюстраторкою.

"На жаль, видавництво не почуло чіткої позиції української художниці щодо загарбницької війни Росії проти України…" — повідомив PR-менеджер "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ" Володимир Яковлєв.

За його словами, книжки "Аліса в Дивокраї" (2018) та "Аліса в Задзеркаллі" (2020) з ілюстраціями Зінько вже вилучили з продажу.

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