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Зрадниця Регіна Тодоренко стала громадянкою Росії

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Тодоренк отримала російський паспорт
Тодоренк отримала російський паспорт. Фото Інстаграм Регіни Тодоренко

Жінка мовчить про війну, розпочату Росією проти України

Нещодавно документи на отримання російського громадянства подавала співачка-запроданка Ані Лорак. А тепер ближчою до країни-агресорки стала ведуча, родом з Одеси, Регіна Тодоренко.

Як передають російські ЗМІ, ведуча вже отримала російський паспорт. Підставою для надання їй громадянства країни-агресорки став п'ятирічний шлюб Тодоренко зі співаком Владом Топаловим. Вони виховують двох синів — Михайла та Мирослава. Тепер зрадниця сплачуватиме податку в бюджет країни-окупанта як російська громадянка.

Відомо, що Регіна Тодоренко стала відомою завдяки шоу "Орел і решка" українського виробництва. Одна, вирішила перебратися в Росію ще в 2016 році. Там вона працює як ведуча в різних телевізійних проєктах та співпрацює з брендами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадниця робила абстрактні дописи в соцмережах про "любов і мир". Однак, вона жодного разу не назвала Росією агресором і казала, що "правди ми не знайдемо".

До того ж коли окупанти обстрілювали Одесу, з якої Тодоренко родом, вона публікувала фото з розкішного відпочинку на Мальдівах. Вона зазначала, що перебуває "у великій любові".

До речі, у 2022 році Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти ведучої. Відтак, вона не зможе виводити кошти з України, проводити торгові операції, купувати землю та приватизовувати нерухомість.

Раніше "Телеграф" писав, що зрадниця Таїсія Повалій зробила цинічну заяву. Вона сказала, що є радянсько-російською українкою. До того ж співачка анонсувала альбом з російськими та українськими піснями. Це викликало обурення в суспільстві, адже Повалій підтримує кремлівську пропаганду та путінський режим.

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#Російський паспорт #Регіна Тодоренко