Тоня Матвієнко розповіла про контракт, який підписала її мама перед смертю

Тоня Матвієнко не стала уточнювати, з яким лейблом був підписаний важливий документ

Донька легендарної Ніни Матвієнко – Тоня Матвієнко – яка нещодавно виставила на аукціон каблучку мами, розповіла, що пані Ніна перед смертю підписала контракт із лейблом про права на її творчу спадщину. Все вдалося вчасно та правильно оформити.

В інтерв'ю "Радіо Промінь" співачка уточнила, що були узгоджені всі нюанси, аби творчий доробок Ніни Матвієнко, якому вона присвятила все своє життя, залишився на довгі роки. Донька легендарної артистки уточнила, що коли мама лежала в лікарні, їй зателефонували з одного лейбла та запропонували продати їм право на всі пісні Ніни Матвієнко.

Ніна Матвієнко та її донька Тоня Матвієнко

"Тоді я замислилася над тим, що треба щось робити, бо мами не стане, що ж тоді буде з її творчим спадком, із тим, чому вона присвятила все своє життя. Вирішила все оформити правильно, щоб робота мами залишилася на довгі-довгі роки. Знаєте, усі її записи, диски в нас удома зберігалися просто в пакетах. Я звернулася до іншого лейбла, мама підписала контракт, тому весь її спадок є зараз на музичних платформах", – пояснила артистка.

Тоня Матвієнко не стала уточнювати, про який саме лейбл йде мова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Тоня Матвієнко після смерті мами присвятила їй зворушливу пісню. Чуттєва пісня має назву "Сік землі".