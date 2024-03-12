Співачка-зрадниця Maruv розважає росіян та мовчить про війну (фото)

Артистка досі пише пісні російською та заливає нові треки на Yandex Music

Співачка Ганна Корсун, яка відома багатьом під псевдонімом Maruv, змінила сценічне ім'я. Артистка, яку жорстко розкритикували українці за зрадницьку позицію, не поспішає висловлюватися про війну в Україні, а робить вигляд, наче нічого не знає.

Цікаво, що артистка створила ще одну сторінку в Instagram — Sharlotta Ututu. Сторінка Maruv в Instagram закрита для українців, а Sharlotta Ututu відкрито спілкувалася з підписниками з України.

Артистка досі пише пісні російською та заливає нові треки на Yandex Music, підтримуючи таким чином економіку країни-ворога. До речі, нещодавно виконавиця записала пісню українською.

Maruv в образі

Підписники засуджують співачку, яка фактично сидить на "двох стільцях" та залишається поза політикою.

Додамо, що до початку великої війни Maruv активно працювала в Росії. Після агресивного вторгнення окупантів на територію України артистка дуже обережно висловилася про вчинки російських солдатів. А згодом оприлюднила низку світлин з Туреччини, куди вона втекла з чоловіком.

Раніше "Телеграф" писав, що черкащанка Анна Асті остаточно зреклася України. Вона офіційно отримала громадянство країни-агресорки.