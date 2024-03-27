Работала на Россию: известное детское издательство разорвало сотрудничество с украинской художницей

Она проживает в Хорватии.

Украинское издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" расторгло контракт с художницей, иллюстрировавшей российские издания. Речь идет о Галине Зинько.

Остатки тиражей книг Льюиса Кэррола "Алиса в Зазеркалье" и Алиса в Дивокраи", рисунки к которым она создала, будут переданы на деоккупированные территории. Об этом сообщает "Читомо".

Отмечается, что пользователь Facebook Татьяна Позняк узнала, что Зинько иллюстрировала книги для российских издательств. Об этом она сделала пост в социальной сети.

"Я сосканировала обложку "Алисы в Зазеркалье" в Goodreads, но вместо вашего издания мне добавилась идентичная книга на русском языке, с иллюстрациями Гали Зинько", — написала Позняк.

Она также узнала, что иллюстратор проживает в Хорватии и продолжает рисовать русские книги и проводить курсы на российских платформах.

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" изучило этот инцидент и через месяц объявило о расторжении сотрудничества с иллюстратором.

"К сожалению, издательство не услышало четкой позиции украинской художницы относительно захватнической войны России против Украины..." — сообщил PR-менеджер "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ" Владимир Яковлев.

По его словам, книги "Алиса в Чудокрае" (2018) и "Алиса в Зазеркалье" (2020) с иллюстрациями Зинько уже изъяли из продажи.

Ранее "Телеграф" писал, что черкащанка Анна Асти окончательно отреклась от Украины. Она официально получила гражданство страны-агрессора.