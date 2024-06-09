Викресліть ці слова з пам'яті: як українською називати "наволочку" і "простинь"

Вивчайте українську мову разом з "Телеграфом"

Українська мова переживає період розквіту після довгих десятиліть утисків російськомовних. Більшість українців вже відмовилось від вживання мови агресора. Але є і ті, хто досі допускає помилки.

Відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як не допускати таких помилок. І нагадав, як правильно українською називати окремі види постільної білизни.

Як правильно українською називати "простинь" і "наволочку"

Авраменко розповів, що чохол із тканини, який надівають на подушку, варто називати так: "наволока" або "наволочка". А от мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини, – "напірником".

"Запам'ятайте: не "простинь", а "простирало" або "простирадло". Не "пОдушка", а "подУшка", — наголосив мовознавець.

При цьому уточнив, що слово "постіль" має подвійний наголос. Тобто ви можете казати як "пОстіль", так і "постІль".

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки взялось слово "дедлайн". А також якими автентичними та красивими словами його можна замінити, щоб люди більше знали та вчили рідну мову.