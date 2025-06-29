Ці українські "жіночі" прізвища раніше давали чоловікам: перевірте у списку своє

Усього таких родових імен налічується близько 30

У великому та різноманітному списку українських прізвищ є ті, що походять від батька, вони ж звичніші, але також є й ті, які походять від матері, від жіночого імені. Загалом таких родових імен є кілька десятків.

"Телеграф", посилаючись на роботу "Сучасні українські прізвища", авторства мовознавця Юрія Редька пише, що такі прізвища називаються матронімами, у той час як прізвища, що з'явилися від чоловічих імен, — патронімами. Зазначається, що є лише одна причина, через яку прізвище утворювалося від материнського імені.

Так, якщо жінка рано ставала вдовою очолювала сім'ю, у цьому випадку могло бути утворене прізвище від її імені. Однак, крім цього, у таких жінок були й інші прізвища, наприклад, Вдовиченко та Удовиченко.

Прізвища, які мають жіноче походження:

Гануська — Ганущин;

Гапка — Гапчин;

Гася — Гасин;

Зінька — Зінчин;

Ксенька — Ксенчин;

Леся — Лесин;

Маланка — Маланчин;

Марунька — Марунчин;

Маруся — Марусин;

Маруська — Марущин;

Настя — Настин;

Олена — Оленин;

Оришка — Орищин;

Палагна— Палагнин;

Парася —Парасин;

Парашка — Паращин;

Стефіня — Стефінин;

Стеха — Стешин;

Танька — Танчин;

Феня — Фенин;

Феська — Фещин;

Хима — Химин;

Явдоха — Явдошин

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища входять до топ-10 найпопулярніших у країні. Деякі з них мають понад 100 тисяч носіїв.