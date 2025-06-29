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Ці українські "жіночі" прізвища раніше давали чоловікам: перевірте у списку своє

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Які прізвища походять від жіночих імен Новина оновлена 29 червня 2025, 15:14
Які прізвища походять від жіночих імен. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Усього таких родових імен налічується близько 30

У великому та різноманітному списку українських прізвищ є ті, що походять від батька, вони ж звичніші, але також є й ті, які походять від матері, від жіночого імені. Загалом таких родових імен є кілька десятків.

"Телеграф", посилаючись на роботу "Сучасні українські прізвища", авторства мовознавця Юрія Редька пише, що такі прізвища називаються матронімами, у той час як прізвища, що з'явилися від чоловічих імен, — патронімами. Зазначається, що є лише одна причина, через яку прізвище утворювалося від материнського імені.

Так, якщо жінка рано ставала вдовою очолювала сім'ю, у цьому випадку могло бути утворене прізвище від її імені. Однак, крім цього, у таких жінок були й інші прізвища, наприклад, Вдовиченко та Удовиченко.

Прізвища, які мають жіноче походження:

  • Гануська — Ганущин;
  • Гапка — Гапчин;
  • Гася — Гасин;
  • Зінька — Зінчин;
  • Ксенька — Ксенчин;
  • Леся — Лесин;
  • Маланка — Маланчин;
  • Марунька — Марунчин;
  • Маруся — Марусин;
  • Маруська — Марущин;
  • Настя — Настин;
  • Олена — Оленин;
  • Оришка — Орищин;
  • Палагна— Палагнин;
  • Парася —Парасин;
  • Парашка — Паращин;
  • Стефіня — Стефінин;
  • Стеха — Стешин;
  • Танька — Танчин;
  • Феня — Фенин;
  • Феська — Фещин;
  • Хима — Химин;
  • Явдоха — Явдошин

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища входять до топ-10 найпопулярніших у країні. Деякі з них мають понад 100 тисяч носіїв.

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