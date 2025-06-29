Ці українські "жіночі" прізвища раніше давали чоловікам: перевірте у списку своє
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Усього таких родових імен налічується близько 30
У великому та різноманітному списку українських прізвищ є ті, що походять від батька, вони ж звичніші, але також є й ті, які походять від матері, від жіночого імені. Загалом таких родових імен є кілька десятків.
"Телеграф", посилаючись на роботу "Сучасні українські прізвища", авторства мовознавця Юрія Редька пише, що такі прізвища називаються матронімами, у той час як прізвища, що з'явилися від чоловічих імен, — патронімами. Зазначається, що є лише одна причина, через яку прізвище утворювалося від материнського імені.
Так, якщо жінка рано ставала вдовою очолювала сім'ю, у цьому випадку могло бути утворене прізвище від її імені. Однак, крім цього, у таких жінок були й інші прізвища, наприклад, Вдовиченко та Удовиченко.
Прізвища, які мають жіноче походження:
- Гануська — Ганущин;
- Гапка — Гапчин;
- Гася — Гасин;
- Зінька — Зінчин;
- Ксенька — Ксенчин;
- Леся — Лесин;
- Маланка — Маланчин;
- Марунька — Марунчин;
- Маруся — Марусин;
- Маруська — Марущин;
- Настя — Настин;
- Олена — Оленин;
- Оришка — Орищин;
- Палагна— Палагнин;
- Парася —Парасин;
- Парашка — Паращин;
- Стефіня — Стефінин;
- Стеха — Стешин;
- Танька — Танчин;
- Феня — Фенин;
- Феська — Фещин;
- Хима — Химин;
- Явдоха — Явдошин
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища входять до топ-10 найпопулярніших у країні. Деякі з них мають понад 100 тисяч носіїв.