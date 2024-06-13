"Микитівна" чи "Микитічна": як називати по батькові українською мовою
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Є лише один правильний варіант
Для українців змінили правила правопису, згідно з якими змінилися і правила відмінювання деяких популярних імен. Наприклад, далеко не всі знають, як в українській мові правильно писати чоловічі імена, а тим паче відмінювати їх у жіночій формі. Зокрема, це стосується імені Микита.
"Телеграф" розповість, що змінилось для імені Микита у новому правописі.
Ім’я "Микита" поширене в Україні, але не дуже популярне. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 15 тисяч осіб. Однак більшість ставить питання про те, як правильно писати по батькові в жіночому роді, — Микитічна, Микитівна чи Нікітовна?
Згідно з даними словника української мови та культури правильно вживати Микитівна. Це жіноче ім'я по батькові. А як тоді його відмінювати?
Марина Микитівна любить чай з цукерками.
Дайте Вікторії Микитівні пігулку.
Галини Микитівни не буде на першому уроці.
Людмилу Микитівну знайшов дідусь.
Зверніть увагу, що не варто казати "Нікітовна". Адже ім'я Нікіта є російським. Також в офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно називати по батькові жінку, якщо тато Олег.