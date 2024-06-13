"Микитівна" чи "Микитічна": як називати по батькові українською мовою

Є лише один правильний варіант

Для українців змінили правила правопису, згідно з якими змінилися і правила відмінювання деяких популярних імен. Наприклад, далеко не всі знають, як в українській мові правильно писати чоловічі імена, а тим паче відмінювати їх у жіночій формі. Зокрема, це стосується імені Микита.

"Телеграф" розповість, що змінилось для імені Микита у новому правописі.

Ім’я "Микита" поширене в Україні, але не дуже популярне. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 15 тисяч осіб . Однак більшість ставить питання про те, як правильно писати по батькові в жіночому роді, — Микитічна, Микитівна чи Нікітовна?

Згідно з даними словника української мови та культури правильно вживати Микитівна. Це жіноче ім'я по батькові. А як тоді його відмінювати?

Марина Микитівна любить чай з цукерками.

Дайте Вікторії Микитівні пігулку.

Галини Микитівни не буде на першому уроці.

Людмилу Микитівну знайшов дідусь.

Зверніть увагу, що не варто казати "Нікітовна". Адже ім'я Нікіта є російським. Також в офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно називати по батькові жінку, якщо тато Олег.