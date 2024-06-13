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"Єгоровна" чи "Єгорівна": як правильно писати по батькові українською мовою

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як правильно говорити по батькові дівчини, якщо її батька звати Єгор Новина оновлена 13 червня 2024, 09:54
Як правильно говорити по батькові дівчини, якщо її батька звати Єгор. Фото Pixabay

Є лише один правильний варіант

В українській мові велика кількість помилок допускається, коли кажуть по батькові. Нерідко те чи інше чоловіче ім’я у випадках вимовляють і пишуть неправильно. Наприклад, може виникнути питання, як правильно – Єгоровна чи Єгорівна.

"Телеграф" розповідає, який із варіантів по батькові є єдиним вірним в українському правописі. Це слід просто запам’ятати, щоб більше не допускати помилок.

Ім’я Єгор є фонетичним варіантом імені Георгій, яке стало самостійним ім’ям. Георгій та його форми Юрій та Єгор утворилися з одного й того ж грецького імені Георгіос. У греків це ім’я було епітетом Зевса й означало землероб.

Щодо по батькові, яке походить від цього імені, то в українській мові правильно писати та говорити — Єгорівна та Єгорович.

За даними порталу "Рідні", носіїв ім’я Єгор в Україні понад 11 300 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно називати жінку за по батькові, якщо її тата звати Олег. Деякі використовують такі варіанти: "Олегівна", "Олеговна", "Ольгівна" чи "Олегіївна". Однак із цих варіантів є лише один правильний.

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#Україна #Українська мова #Правила #По батькові