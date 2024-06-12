Ніяких "Анатоліє" та по батькові "Анатолієвичу": як правильно називати українською

В офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини

У травні 2024 року закінчився перехідний період на нові правила правопису в Україні — тепер усі його норми, навіть найсуперечливіші, стали обов’язковими. Зокрема змінилися правила відмінювання такого поширеного в Україні імені як Анатолій.

"Телеграф" розібрався, що нового придумали для імені Анатолій та як правильно його відмінювати.

Ім'я Анатолій дуже поширене в Україні, адже його носить близько 530 тисяч осіб. Проте більшість і досі робить помилки у написанні по-батькові. То як все ж буде — Анатолієвич, Анатолійович чи Анатольєвич?

Єдиний і правильний варіант для цього імені є — Анатолійович. Але ніяк не Анатолієвич. Варто також зазначити, що в жіночому роді буде — Анатоліївна, а не Анатолійовна.

Що кажуть словники

Анатолійович – єдиний правильний варіант написання цього імені по батькові в українській мові. За орфографічними правилами всі іменники чоловічого роду творяться за допомогою суфікса "ович": Анатолій – Анатолійович.

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Важливо! В офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, так як фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

Додамо, що Анато́лій (лат. Anatolius, грец. Ανατολιος, др.- грец. Ανατολικός (анатолікос) — "східний"; від грец. Ανατολή (Анатолі), що означає житель східної країни Анатолії, схід, схід сонця) — чоловіче особисте ім'я.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно українською мовою сказати на "наволочку" і "простинь".