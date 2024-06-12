Жодних "Василійовичів": як правильно говорити та писати це по батькові українською

Існує просте правило

В українській мові з моменту набуття чинності новим правописом змінилися правила утворення по батькові та відмінювання деяких імен. У цей перелік потрапило ім’я Василь.

"Телеграф" розповість, чому не правильно говорити "Василійович" чи "Василієвич".

Ім’я Василь одне із найпоширеніших в Україні, за даними порталу "Рідні", його носить майже 660 тисяч людей. Попри це, з проблемою правильного відмінювання та створення по батькові деякі люди досі стикаються.

Як правильно звертатись до Василя?

Коли хтось кличе чоловіка з цим ім’ям, слід говорити "Василю", а не "Василь".

Як правильно утворювати по батькові від Василя?

Для цього існує досить легке правило, яке допоможе всім людям, що вагаються.

"Васильович – єдиний правильний варіант написання по батькові в українській мові. Згідно з правилами орфографії у всіх іменниках по батькові чоловічого роду використовуємо суфікс "ович": Васильович, Петрович, Іванович", — зазначають експерти.

Нагадаємо, що українською правильно Ігорьович, а не Ігорович чи Ігоревич.