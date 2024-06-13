"Микитівна" или "Микитічна": как называть это отчество на украинском языке

Есть только один правильный вариант

Для украинцев изменили правила правописания, согласно которым изменились и правила склонения некоторых популярных имен. Например, далеко не все знают, как в украинском языке правильно писать мужские имена, а тем более склонять их в женской форме. В частности, это касается имени Микита (укр).

"Телеграф" расскажет, что изменилось для имени Микита в новом правописании.

Имя "Микита" распространено в Украине, но не очень популярное. По данным сервиса "Ридни" его носит более 15 тысяч человек . Однако большинство ставит вопрос о том, как правильно писать отчество в женском роде, — Микитічна, Микитівна или Нікітовна?

Согласно данным словаря украинского языка и культуры правильно употреблять Микитівна. Это женское отчество. А как тогда его склонять?

Марина Микитівна любить чай з цукерками.

Дайте Вікторії Микитівні пігулку.

Галини Микитівни не буде на першому уроці.

Людмилу Микитівну знайшов дідусь.

Обратите внимание, что не стоит говорить "Никитовна". Ведь имя Никита является русским. Также в официальных документах следует обязательно использовать вариант, который зафиксирован в паспорте человека.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно называть по отчеству женщину, если папа Олег.