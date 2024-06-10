"Ми не можемо зобов'язати всіх говорити українською мовою", - в.о. мера Запоріжжя Харченко

На місцевому рівні почалась лагідна українізація, державну мову також активно вивчають місцеві депутати від забороненої проросійської партії

Виконуюча обов’язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко анонсувала низку перейменувань в місті, де досі є вулиці названі на честь росіян.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Телеграфу": "Чи всі депутати за Україну? Не можу вам відповісти": нова глава Запоріжжя про ОПЗЖ, Зеленського і переселенців".

"Ми зараз активно займаємось питаннями перейменування. З 2022 р. працює ціла відповідна робоча група робоча з топоніміки. На попередній сесії ми перейменували понад 140 вулиць", — каже Харченко.

Окрім цього міська влада планує активніше розвивати використання української мови в Запоріжжі, в якому досі переважає російська. Для цього затверджена Програма всебічного розвитку і функціонування української мови у місті.

"Наше місто — єдине в усій Україні, яке досі не мало такої програми. У нас її не було з 2020 року. Хоча мала б з'явитися. Ми запропонували долучитися до робочої групи мовному омбудсмену Тарасу Кременю. Ми прописали всі процеси, щоб створити, на наш погляд, лагідну українізацію", — говорить в.о. мера.

Але також вона розуміє, що враховуючи людський фактор і певний пострадянський менталітет, "ми не можемо в один день прокинутися і всіх зобов'язати говорити українською мовою".

За її словами, українську мову почали активно вивчати навіть депутати міськради, які були у складі забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Всі намагаються досконало вивчати українську мову. Всі хочуть зберегти українське Запоріжжя", — повідомила Харченко.

Нагадаємо, Регіна Харченко була призначена в.о. міського голови Запоріжжя у квітні. Вона була обрана серед низки кандидатів очільником області, міським головою Мелітополя Іваном Федоровим, і підтримана голосуванням депутатів у міськраді.