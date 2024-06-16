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Забудьте про слово "лайфхак": як гарно замінити його українською

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
"Лайфхак" — англійське слово. А чи знаєте, як воно буде українською?
"Лайфхак" — англійське слово. А чи знаєте, як воно буде українською?. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Зібрали цілих 11 цікавих українських варіантів на заміну

З кожним днем українська мова стає дедалі популярнішою, і водночас зростає інтерес до її тонкощів та нюансів, а також до маловідомих автентичних слів.

Наприклад, часто в мові можна почути слово "лайфхак", який є прямим запозиченням з англійської мови ("life hack" означає "хитрість, яка спрощує життя"). Проте є й українські слова, які можна використати для позначення цього поняття. Про них "Телеграф" розповість нижче.

Зауважимо, що хоча слова "лайфхак" немає в сучасних словниках української мови, воно широко використовується в побуті, і в мережі є мільйони сторінок, присвячених різним хитрощам.

На порталі "Словотвір" українці запропонували одразу низку аналогічних українських слів:

  • хитрик;
  • лазівка;
  • корисняк;
  • кмітлинка;
  • зарада;
  • життєхитрик, життєкряк (прямі переклади зі збереженням початкової конструкції);
  • викрутас;
  • викрутень;
  • життівка;
  • хитрунець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке давнє забуте українське слово є на заміну запозиченому слову "дедлайн".

Теги:
#Українська мова #Лайфхак