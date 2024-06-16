Забудьте про слово "лайфхак": як гарно замінити його українською
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Зібрали цілих 11 цікавих українських варіантів на заміну
З кожним днем українська мова стає дедалі популярнішою, і водночас зростає інтерес до її тонкощів та нюансів, а також до маловідомих автентичних слів.
Наприклад, часто в мові можна почути слово "лайфхак", який є прямим запозиченням з англійської мови ("life hack" означає "хитрість, яка спрощує життя"). Проте є й українські слова, які можна використати для позначення цього поняття. Про них "Телеграф" розповість нижче.
Зауважимо, що хоча слова "лайфхак" немає в сучасних словниках української мови, воно широко використовується в побуті, і в мережі є мільйони сторінок, присвячених різним хитрощам.
На порталі "Словотвір" українці запропонували одразу низку аналогічних українських слів:
- хитрик;
- лазівка;
- корисняк;
- кмітлинка;
- зарада;
- життєхитрик, життєкряк (прямі переклади зі збереженням початкової конструкції);
- викрутас;
- викрутень;
- життівка;
- хитрунець.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке давнє забуте українське слово є на заміну запозиченому слову "дедлайн".