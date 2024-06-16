Забудьте про слово "лайфхак": як гарно замінити його українською

Зібрали цілих 11 цікавих українських варіантів на заміну

З кожним днем українська мова стає дедалі популярнішою, і водночас зростає інтерес до її тонкощів та нюансів, а також до маловідомих автентичних слів.

Наприклад, часто в мові можна почути слово "лайфхак", який є прямим запозиченням з англійської мови ("life hack" означає "хитрість, яка спрощує життя"). Проте є й українські слова, які можна використати для позначення цього поняття. Про них "Телеграф" розповість нижче.

Зауважимо, що хоча слова "лайфхак" немає в сучасних словниках української мови, воно широко використовується в побуті, і в мережі є мільйони сторінок, присвячених різним хитрощам.

На порталі "Словотвір" українці запропонували одразу низку аналогічних українських слів:

хитрик;

лазівка;

корисняк;

кмітлинка;

зарада;

життєхитрик, життєкряк (прямі переклади зі збереженням початкової конструкції);

викрутас;

викрутень;

життівка;

хитрунець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке давнє забуте українське слово є на заміну запозиченому слову "дедлайн".