Не фоловери: як правильно називати користувачів в соцмережах українською

Мовознавці пояснили, чи можна вживати слово "підписник"

В епоху соціальних мереж виникає багато нових понять, які потребують українських відповідників. Одне з найчастіше вживаних слів – "підписник".

Чи правильно його використовувати, і які альтернативи пропонують мовознавці? "Телеграф" розбирався разом із фахівцями.

Історія питання

Традиційно в українській мові особу, яка передплачує друковані видання, називали "передплатником" або "передплатницею". Саме ці слова зафіксовані в сучасних українських словниках. Також використовувалися терміни:

абонент/абонентка,

пренумерант/пренумерантка (у старіших словниках).

Дискусія навколо "підписника"

Серед мовознавців точилася дискусія щодо правильності вживання слова "підписник". Професор Пономарів на початку рекомендував називати користувачів соцмереж "передплатниками". Однак ця пропозиція викликала чимало сумнівів, адже в багатьох випадках у соцмережах немає жодної оплати за контент.Сьогодні ситуація змінилася, і сучасний підхід пропонує використовувати термін "підписник", який походить від англійського слова "subscriber". Це не просто калька з російської мови, а запозичення з міжнародного інтернет-словника, що точніше відображає суть явища в контексті соціальних мереж.

Важливі застереження

Не рекомендовано використовувати слова:

"фоловер" (недоречне запозичення з англійської),

"підписчик" (порушує норми української морфології)

Коли вживати "передплатник":

для друкованих видань,

у випадках платного доступу до контенту,

при оформленні платної підписки в соцмережах.

Слова "підписник" і "підписниця" можна вважати цілком прийнятними в контексті соціальних мереж. Вони точно передають значення англійського "subscriber" та не порушують норм української мови. При цьому "передплатник" залишається доречним у контексті платних послуг та передплати.

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