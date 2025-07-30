Забудьте о слове "лайфхак": как красиво сказать это на украинском
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Мы подготовили 11 увлекательных украинских альтернатив для замены
Каждый день украинский язык набирает все большую популярность, и в то же время растет заинтересованность его нюансами и тонкостями, а также малоизвестными аутентичными словами.
К примеру, часто в речи можно услышать слово "лайфхак", который является прямым заимствованием с английского языка ("life hack" значит "хитрость, которая упрощает жизнь"). Однако есть и украинские слова, которые можно использовать для обозначения этого понятия. О них "Телеграф" расскажет ниже.
Заметим, что хотя слова "лайфхак" нет в современных словарях украинского языка, оно широко используется в быту, и в сети есть миллионы страниц, посвященных различным уловкам.
На портале "Словотвір" украинцы предложили сразу ряд аналогичных украинских слов:
- хитрик;
- лазівка;
- корисняк;
- кмітлинка;
- зарада;
- життєхитрик, життєкряк (прямые переводы с сохранением изначальной конструкции);
- викрутас;
- викрутень;
- життівка;
- хитрунець.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть пользователей в соцсетях на украинском языке. Это не "фоловеры".