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Забудьте о слове "лайфхак": как красиво сказать это на украинском

Автор
Валерия Куценко
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Автор
"Лайфхак" — это английское слово. Знаете ли вы, как его перевести на украинский?
"Лайфхак" — это английское слово. Знаете ли вы, как его перевести на украинский?. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Мы подготовили 11 увлекательных украинских альтернатив для замены

Каждый день украинский язык набирает все большую популярность, и в то же время растет заинтересованность его нюансами и тонкостями, а также малоизвестными аутентичными словами.

К примеру, часто в речи можно услышать слово "лайфхак", который является прямым заимствованием с английского языка ("life hack" значит "хитрость, которая упрощает жизнь"). Однако есть и украинские слова, которые можно использовать для обозначения этого понятия. О них "Телеграф" расскажет ниже.

Заметим, что хотя слова "лайфхак" нет в современных словарях украинского языка, оно широко используется в быту, и в сети есть миллионы страниц, посвященных различным уловкам.

На портале "Словотвір" украинцы предложили сразу ряд аналогичных украинских слов:

  • хитрик;
  • лазівка;
  • корисняк;
  • кмітлинка;
  • зарада;
  • життєхитрик, життєкряк (прямые переводы с сохранением изначальной конструкции);
  • викрутас;
  • викрутень;
  • життівка;
  • хитрунець.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть пользователей в соцсетях на украинском языке. Это не "фоловеры".

Теги:
#Украинский язык #Лайфхак