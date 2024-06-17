Не українські цінності: Фаріон жорстко висловилась про фемінітиви в шкільних підручниках

Професорка заговорила про цінності українського суспільства та освіту

Антидискримінаційна експертиза шкільних підручників не відповідає українській системі цінностей. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявила мовознавиця Ірина Фаріон.

Детальніше читайте в матеріалі "За що ми проливали кров на Майдані: Фаріон про справи в СБУ і "сутенера" в Міносвіти". Нагадаємо, що в Україні з 2015 року діє антидискримінаційна експертиза шкільних підручників, на предмет відповідності до закону "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

- Що це за антидискримінаційна експертиза? Суть дискримінації, виявляється, полягає в тому, що ви в підручнику з математики не вживаєте фемінітиви. На зразок: скільки лижників і лижниць зійшло нагору? Порахуйте скільки з них лижників і лижниць зійшло? Якого лиха вживати оцей постійний фемінітив? І це стосується не тільки фемінітивів, а націєцентричних формулювань, зображень, на зразок: мама миє дитину. Пише якась там експертка, що це гендерний вивих, бо виявляється дитинку може мити також тато.

Далі – жінка готує їсти, це приниження жінки, бо не можна її зображати, що вона готує їсти. Що ви робите? Для чого ви це запускаєте в нашу школу? Хто вам це каже робити? Якщо хтось це робить десь у світі, то це їхня система цінностей. Ви запитували у суспільства чи це нам потрібно? – підкреслила Фаріон.

За словами мовознавиці, вона зверталась з цим питанням до міністра освіти Оксена Лісового, однак не отримала відповіді.