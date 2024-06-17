"Дві сторони однієї медалі": скандальна Фаріон висловилася про Порошенка та Зеленського

Фаріон категорично проти як обрання на президента Порошенка, так само і президента Зеленського

Президенти України, обрані після Майдану – наслідок ментальної кризи українців. Але нинішній глава держвави це абсолютно логічний вибір.

Про це заявила професорка кафедри української мови Львівської політехніки Ірина Фаріон в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "За що ми проливали кров на Майдані: Фаріон про справи в СБУ і "сутенера" в Міносвіти".

Вона підкреслила, що за своїми переконаннями не може бути за жодних обставин виборцем Зеленського. За словами Фаріон, вона категорично ніколи не сприймала, що робила ця людина через свій "95-й квартал" і була категорично проти як обрання на президента Порошенка, так само і президента Зеленського.

"Для мене це два боки тієї самої медалі, для мене це породження один одного, причина і наслідок. Для мене це колосальна ментальна криза взагалі українців, які можуть щось подібне обирати: Порошенка після Майдану, а Зеленський це вже абсолютно логічний вибір інфантильної частини українського суспільства після Порошенка, який паразитував на національній ідеї, і довів слабку частину українського суспільства до підліткового вибору", — зазначила Ірина Фаріон.

За словами мовознавиці, в перші місяці широкомасштабного вторгнення вона утримувалась від критики влади, однак ситуація в освітній галузі не дозволяє їй мовчати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно знати про життя та скандали Ірини Фаріон.