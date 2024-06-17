Не украинские ценности: Фарион жестко высказалась о феминитивах в школьных учебниках

Профессор заговорила о ценностях украинского общества и образовании

Антидискриминационная экспертиза школьных учебников не соответствует украинской системе ценностей. Об этом в интервью "Телеграфу" заявила языковед Ирина Фарион.

Подробнее читайте в материале "За что мы проливали кровь на Майдане: Фарион о делах в СБУ и "сутенере" в Минобразования". Напомним, что в Украине с 2015 года действует антидискриминационная экспертиза школьных учебников, на предмет соответствия закону "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине".

– Что это за антидискриминационная экспертиза? Суть дискриминации, оказывается, состоит в том, что вы в учебнике по математике не употребляете феминитивы. Вроде: сколько лыжников и лыжниц взошло вверх? Сосчитайте сколько из них лыжников и лыжниц взошло? Какой беды употреблять этот постоянный феминитив? И это касается не только феминитивов, а нацияцентрических формулировок, изображений, вроде: мама моет ребенка. Пишет какая-то экспертка, что это гендерный вывих, потому что, оказывается, ребенка может мыть также папа.

Далее женщина готовит есть, это унижение женщины, потому что нельзя ее изображать, что она готовит есть. Что вы делаете? Зачем вы это запускаете в нашу школу? Кто вам это говорит? Если кто это делает где-то в мире, то это их система ценностей. Вы спрашивали у общества, это нам нужно? – подчеркнула Фарион.

По словам языковеда, она обращалась с этим вопросом к министру образования Оксену Лисовому, однако не получила ответа.