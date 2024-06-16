Мене ж повинні допитати, правда? Фаріон розповіла на якому етапі справи СБУ проти неї

Мовознавиця сама звернулася до поліції

Кримінальне впровадження, яке СБУ відкрила проти мовознавиці Ірини Фаріон, знаходиться на етапі "відсутньої комунікації" з самою Фаріон. Про це захисниця української мови повідомила в ході інтерв’ю "Телеграфу".

За словами Ірини Фаріон, на жодні допити СБУ її не викликала.

— Абсолютно. Я відкрита, я активно працюю, їжджу країною, у мене презентації, відкриті лекції, але жодних до мене дзвінків про розмови не було. Мене ж повинні допитати, правда? – сказала мовознавиця.

Натомість, Ірина Фаріон запевняє, що сама звернулася до поліції.

— Я звернулася до Кіберполіції з вимогою провести розслідування хто втрутився в мій Telegram-канал? Чому від мого імені писалися брутальні речі на адресу Поліщук (мова про захисницю "Азовсталі" Катерину Поліщук. — Ред.)? Це все не завершується, це тільки почалося. Прошу, Кіберполіція, з’ясуйте це. На мій телефон надійшла така кількість дзвінків з московськими номерами, що він просто перестав працювати. Мій телефон зараз перебуває у слідчого, — зазначила мовознавиця.

Нагадаємо, що СБУ відкрила проти Ірини Фаріон кримінальне впровадження одразу за чотирма статтями КК.

Першу частину інтерв’ю з Іриною Фаріон читайте на сайті "Телеграф" в понеділок, 17 червня.