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Мене ж повинні допитати, правда? Фаріон розповіла на якому етапі справи СБУ проти неї

Автор
Артур Гор Артур Гор
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Автор
Ірина Фаріон
Ірина Фаріон. Фото Відкриті джерела

Мовознавиця сама звернулася до поліції

Кримінальне впровадження, яке СБУ відкрила проти мовознавиці Ірини Фаріон, знаходиться на етапі "відсутньої комунікації" з самою Фаріон. Про це захисниця української мови повідомила в ході інтерв’ю "Телеграфу".

За словами Ірини Фаріон, на жодні допити СБУ її не викликала.

— Абсолютно. Я відкрита, я активно працюю, їжджу країною, у мене презентації, відкриті лекції, але жодних до мене дзвінків про розмови не було. Мене ж повинні допитати, правда? – сказала мовознавиця.

Натомість, Ірина Фаріон запевняє, що сама звернулася до поліції.

— Я звернулася до Кіберполіції з вимогою провести розслідування хто втрутився в мій Telegram-канал? Чому від мого імені писалися брутальні речі на адресу Поліщук (мова про захисницю "Азовсталі" Катерину Поліщук. — Ред.)? Це все не завершується, це тільки почалося. Прошу, Кіберполіція, з’ясуйте це. На мій телефон надійшла така кількість дзвінків з московськими номерами, що він просто перестав працювати. Мій телефон зараз перебуває у слідчого, — зазначила мовознавиця.

Нагадаємо, що СБУ відкрила проти Ірини Фаріон кримінальне впровадження одразу за чотирма статтями КК.

Першу частину інтерв’ю з Іриною Фаріон читайте на сайті "Телеграф" в понеділок, 17 червня.

Теги:
#СБУ #Закон #Мова #Ірина Фаріон