"Увімкнути" чи "включити": як правильно вживати ці слова в українській мові

Названо відмінність цих слів

Повномасштабна війна, яка триває вже два роки, пробудила в Україні більший інтерес до української мови – і люди масово почали переходити з російської на українську. Але велика більшість людей і досі робить помилки у розмові з близькими, або у листуванні з друзями. Зокрема, це стосується вживання слів "включити" та "увімкнути".

"Телеграф" розповідає, як правильно вживати ці слова. Та як не припуститися помилки при розмові.

Варто зазначити, що обидва слова є в українській мові. Але вони мають різне значення.

Правильно

Включити – вживаємо тоді, коли говоримо про машини або інші механізми. Також вживається в значенні "приєднувати до чогось, вводити в склад".

Не забудь включити третю швидкість.

Ми вирішили включити в команду ще одну дівчину.

Увімкнути – вживаємо тоді, коли говоримо про радіо, електричний струм, телефон.

Не забудь ввечері увімкнути світло біля під їзду.

Увімкни телевізор – скоро розпочнеться фільм.

Неправильно

Увімкнути в команду, включити електрику.

Раніше "Телеграф" писав, як українською називати "наволочку" і "простинь".