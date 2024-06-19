"Увімкнути" чи "включити": як правильно вживати ці слова в українській мові
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Названо відмінність цих слів
Повномасштабна війна, яка триває вже два роки, пробудила в Україні більший інтерес до української мови – і люди масово почали переходити з російської на українську. Але велика більшість людей і досі робить помилки у розмові з близькими, або у листуванні з друзями. Зокрема, це стосується вживання слів "включити" та "увімкнути".
"Телеграф" розповідає, як правильно вживати ці слова. Та як не припуститися помилки при розмові.
Варто зазначити, що обидва слова є в українській мові. Але вони мають різне значення.
Правильно
Включити – вживаємо тоді, коли говоримо про машини або інші механізми. Також вживається в значенні "приєднувати до чогось, вводити в склад".
Не забудь включити третю швидкість.
Ми вирішили включити в команду ще одну дівчину.
Увімкнути – вживаємо тоді, коли говоримо про радіо, електричний струм, телефон.
Не забудь ввечері увімкнути світло біля під їзду.
Увімкни телевізор – скоро розпочнеться фільм.
Неправильно
Увімкнути в команду, включити електрику.
Раніше "Телеграф" писав, як українською називати "наволочку" і "простинь".