Назарич, Назарович чи Назарійович: як правильно писати по батькові українською

Серед цих варіантів лише один відповідає чинному правопису

В українській мові по батькові утворюється за допомогою різних суфіксів — -ович, -ич чи -іч, тому не завжди виходить зрозуміти, як правильно. Раніше ми писали, як писати грамотно — Андрієвич, Андріїч чи Андрійович. Тепер повідомимо, який правильний варіант написання по батькові від імені Назар.

Які тільки приклади не зустрічаються, зокрема Назарович, Назарійович чи Назарич, але писати варто виключно за правилами української мови. "Телеграф" повідомляє, як це робити правильно.

Як правильно: Назарович, Назарійович чи Назарич

Це чоловіче ім’я запозичене з івриту. Там воно має наступне значення: "він присвятив себе Богові".

В азербайджанській та турецькій мовах це слово означає "пильний погляд". Так називають амулет, який захищає від лиха.

В Україні за даними порталу "Рідні" проживає 14426 чоловіків з іменем Назар. Менш поширеною є друга форма імені Назарій. З таким ім’ям у країні проживає 8467 чоловіків.

Саме форма Назарій часто використовується для подвійного імені. В Україні такі більш поширені серед жінок, але є й винятки. З ім'ям Назарій поширені такі імена:

Іван-Назарій (таке ім’я носить 5 українців);

Дмитро-Назарій (є три громадяни з таким ім’ям);

Назарій-Іван (троє чоловіків носять його);

Назарій Андрій, Назарій-Григорій, Назарій-Дмитро, Назарій-Лев, Назарій-Михайло (зафіксовано по два носії кожного імені).

Що стосується по батькові, то є лише один правильний варіант. Він виглядає так — Назарович. Жінка, відповідно, Назарівна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно звертатись до Володимира. Ласкаво-зменшувальну форму "Вовочка" краще забути.