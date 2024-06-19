"Увімкнути" или "включити": как правильно использовать эти слова в украинском языке

Названо отличие этих слов

Полномасштабная война, которая длится уже два года, пробудила в Украине больший интерес к украинскому языку – и люди массово начали переходить с русского на украинский. Но большинство людей до сих пор совершает ошибки в разговоре с близкими, или в переписке с друзьями. В частности, это касается употребления слов "Увімкнути" или "включити".

"Телеграф" рассказывает, как правильно употреблять эти слова. Но как не допустить ошибку при разговоре.

Следует отметить, что оба слова есть в украинском языке. Но они имеют разное значение.

Правильно

Включити – применяем тогда, когда говорим о машинах или других механизмах. Также употребляется в значении "присоединять к чему-либо, вводить в состав".

Не забудь включити (укр) третью скорость.

Мы решили включити (укр) в команду еще одну девчонку.

Увімкнути – используем тогда, когда говорим о радио, электрическом токе, телефоне.

Не забудь вечером увімкнути (укр) свет возле подъезда.

Увімкни (укр) телевизор – скоро начнется фильм.

Неправильно

Увімкнути (укр) в команду, включити (укр) электричество.

Ранее "Телеграф" писал, как на украинском называть "наволочку" и "простынь ".