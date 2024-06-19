"Увімкнути" или "включити": как правильно использовать эти слова в украинском языке
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Названо отличие этих слов
Полномасштабная война, которая длится уже два года, пробудила в Украине больший интерес к украинскому языку – и люди массово начали переходить с русского на украинский. Но большинство людей до сих пор совершает ошибки в разговоре с близкими, или в переписке с друзьями. В частности, это касается употребления слов "Увімкнути" или "включити".
"Телеграф" рассказывает, как правильно употреблять эти слова. Но как не допустить ошибку при разговоре.
Следует отметить, что оба слова есть в украинском языке. Но они имеют разное значение.
Правильно
Включити – применяем тогда, когда говорим о машинах или других механизмах. Также употребляется в значении "присоединять к чему-либо, вводить в состав".
Не забудь включити (укр) третью скорость.
Мы решили включити (укр) в команду еще одну девчонку.
Увімкнути – используем тогда, когда говорим о радио, электрическом токе, телефоне.
Не забудь вечером увімкнути (укр) свет возле подъезда.
Увімкни (укр) телевизор – скоро начнется фильм.
Неправильно
Увімкнути (укр) в команду, включити (укр) электричество.
Ранее "Телеграф" писал, как на украинском называть "наволочку" и "простынь ".