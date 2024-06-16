Денисівна або Денисовна: як правильно сказати це ім'я по батькові українською

Тільки один з варіантів є вірним

В українській мові одна з найпоширеніших помилок — вимова та написання ім'я по батькові. Є безліч чоловічих імен, з якими можна помилитися. Наприклад, багато хто плутається, як правильно буде в нашій мові – Денисовна чи Денисівна.

"Телеграф" розповідає, який із варіантів по батькові є єдиним вірним в українському правописі. Слід запам’ятати це правило, щоб завжди говорити правильно.

Так, згідно з інформацією з українських словників, вірним варіантом у донному випадку буде Денисівна. Якщо ми хочемо звернутися до чоловіка, тоді говоримо Денисович.

Денис — це популярне в Україні та світі ім’я, яке спочатку було народною формою застарілого церковного імені Діонісій, у грецькій міфології – бог життєвих сил природи, вина та веселощів.

Загалом в Україні налічується понад 110 тисяч носіїв ім’я Денис. При цьому значна кількість людей з таким ім’ям проживає в західній Україні. До речі, в англомовних країнах поширені чоловіча форма Деніс (англ. Dennis ) і жіноча Деніз (англ. Denise ). Чоловіче ім’я Денис (англ. Denis ) збереглося лише позначення історичних персонажів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно писати українською мовою — "Єгоровна" чи "Єгорівна". Тільки один із цих варіантів є вірним.