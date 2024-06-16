Не Руслановна: як правильно українською писати це ім'я по батькові для жінки
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Україні від моменту набуття чинності нового правопису з травня 2024 року змінились правила утворення по батькові та відмінювання деяких імен українською мовою. У цей список входить ім'я Руслан.
"Телеграф" розповідає, що нового придумали для імені Руслан у новому правописі.
Ім’я "Руслан" поширене в Україні, за даними сервісу "Рідні" його носить понад 200 тисяч осіб. Однак більшість ставить про те, як правильно писати по батькові, а особливо в жіночому роді— Руслановна, Русланівна, чи Русланіївна?
За даними словника української мови та культури, правильно буде Русланівна. А ось "Руслановна" — це російський правопис і його не варто вживати в рідній мові.
Ольга Русланівна має гарний смак.
Катерини Русланівни немає вдома.
Дайте Олені Русланівні перепустку.
Анна Русланівно, подбайте про дітей.
Руслан — значення імені
Чоловіче ім'я Руслан за походженням східне. За однією версією вважається тюркським. За іншою – іранським. Утворено від імені Арслан, значення якого трактується як "лев". Водночас існують і інші версії його походження. На даний же момент воно має попит у казахів і слов'ян.
Ім'я Руслан, сьогодні зустрічається нечасто в нашій країні, але в минулому десятилітті користувалося неймовірним попитом у новоспечених батьків. Воно має хороше значення, обіцяє незвичайний характер і має непогану сумісність з іншими іменами.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно на українській називати по батькові чоловіка з іменем "Дмитро".