Він вам не "Констянтин": як українською мовою писати популярне ім’я та по батькові

В Україні мешкає близько 115 тисяч носіїв цього імені

В українській мові є багато імен, які мають непомітні, але суттєві відмінності з російськими аналогами, через що багато їх пишуть неправильно. До таких наприклад відноситься "Костянтин".

Телеграф розповідає про те, як воно правильно звучить українською мовою. Також у цьому матеріалі ми розповімо, як правильно формувати по батькові.

Річ у тому, що варіант написання "Констянтин" є російським, а ось в українській перша літера "н" не пишеться. Таким чином, єдино правильним варіантом написання цього імені буде "Костянтин", що підтверджує портал kak-pravilno.net.

Те саме стосується і правил утворення по батькові. В українській мові вони звучатимуть виключно як "Костянтинович" та "Костянтинівна".

Варто зазначити, що це правило не поширюється на тих людей, які в паспорті записані як "Костянтинович" або "Костянтинівна", оскільки з юридичної точки зору це два різні імені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно звертатися до Володимира. Зменшувально-пестливу форму "Вовочка" краще забути.