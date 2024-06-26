Таємниця прізвища: які родові імена виникли у СРСР через примусове зросійщення
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У ті часи були змінені сотні родових імен
За сучасним українським прізвищем можна дізнатись, чим займався предок у давнину, але не все так просто. Багато родових імен були зросійщені під час перебування українських земель у складі Російської імперії та Радянського Союзу.
Це було масове явище, бо таку політику проводили тодішні режими. "Телеграф" розібрався, які популярні родові імена насправді є зросійщеними формами.
Українські прізвища, які з’явились за часів СРСР
Найперше, що можна побачити у видозміненних родових іменах, це інші закінчення. Для українських прізвищ характерні -енко та -ів. У Радянському Союзі родові імена переписували, додававши одне з таких закінчень як -ов, -в, -ін чи -ой. Їх додавали й до безсуфіксних прізвищ.
Родові імена з закінченням -енко часто змінювали, замінивши закінчення на -ов або -енков:
- Науменко — Нуменков;
- Олексієнко — Алексеєнков;
- Абраменко — Абраменков;
- Іваненко — Іваненков;
- Власенко — Власенков.
До популярних в Україні безсуфіксних прізвищ часто додавали закінчення -ов. Так Лихар ставав Лихарьов, а Шинкар — Шинкарьов. Насправді відомо багато таких прикладів:
- Моргун — Моргунов;
- Грабар — Грабарьов;
- Чоботар — Чеботарьов;
- Різник — Рєзніков;
- Швець — Шевцов;
- Чумак — Чумаков;
- Золотар — Золотарьов;
- Коваль — Ковальов;
- Кравець — Кравцов;
- Кут — Кутов.
Деякі родові імена змінювали до невпізнаваності. Наприклад, Охріменко ставав Єфремовим, а Бережний отримував прізвище Брежнєв.
"Телеграф" раніше писав, які родові імена вказують на те, що ваші предки творили історію України. Вони могли бути визначними діячами чи керували селами, містами.