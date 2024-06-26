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Таємниця прізвища: які родові імена виникли у СРСР через примусове зросійщення

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Автор
Таких прикладів багато Новина оновлена 26 червня 2024, 17:55
Таких прикладів багато. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У ті часи були змінені сотні родових імен

За сучасним українським прізвищем можна дізнатись, чим займався предок у давнину, але не все так просто. Багато родових імен були зросійщені під час перебування українських земель у складі Російської імперії та Радянського Союзу.

Це було масове явище, бо таку політику проводили тодішні режими. "Телеграф" розібрався, які популярні родові імена насправді є зросійщеними формами.

Українські прізвища, які з’явились за часів СРСР

Найперше, що можна побачити у видозміненних родових іменах, це інші закінчення. Для українських прізвищ характерні -енко та -ів. У Радянському Союзі родові імена переписували, додававши одне з таких закінчень як -ов, -в, -ін чи -ой. Їх додавали й до безсуфіксних прізвищ.

Родові імена з закінченням -енко часто змінювали, замінивши закінчення на -ов або -енков:

  • Науменко — Нуменков;
  • Олексієнко — Алексеєнков;
  • Абраменко — Абраменков;
  • Іваненко — Іваненков;
  • Власенко — Власенков.

До популярних в Україні безсуфіксних прізвищ часто додавали закінчення -ов. Так Лихар ставав Лихарьов, а Шинкар — Шинкарьов. Насправді відомо багато таких прикладів:

  • Моргун — Моргунов;
  • Грабар — Грабарьов;
  • Чоботар — Чеботарьов;
  • Різник — Рєзніков;
  • Швець — Шевцов;
  • Чумак — Чумаков;
  • Золотар — Золотарьов;
  • Коваль — Ковальов;
  • Кравець — Кравцов;
  • Кут — Кутов.

Деякі родові імена змінювали до невпізнаваності. Наприклад, Охріменко ставав Єфремовим, а Бережний отримував прізвище Брежнєв.

"Телеграф" раніше писав, які родові імена вказують на те, що ваші предки творили історію України. Вони могли бути визначними діячами чи керували селами, містами.

Теги:
#СРСР #Прізвища #Походження