У вашому роді точно були поляки, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте своє

Ці прізвища у 18 столітті вважалися благородними

Українці носять безліч різних прізвищ, але мало хто замислювався над історією їхнього виникнення. Наприклад, деякі родові імена пов’язані з божествами, інші — вказують на те, що в роду були музиканти.

Також є прізвища, які дісталися українцям від інших національностей, наприклад, поляків. Історик Валентин Бендюг розповів, яке українське прізвище має польське коріння. Найчастіше вони зустрічаються саме у тих регіонах України, які входили до складу Речі Посполитої.

Серед поляків популярні прізвища із закінченнями "-ський" або "-цький", наприклад: Ковалевський, Вишневський, Мільгевський, Галицький, Потоцький та інші. За словами історика, спочатку такі прізвища мали виключно аристократи — вони вказували на межі земель, якими ті володіли. Згодом цей спосіб визначення прізвищ перейняли й на українських теренах. Звідси утворилися прізвища Хмельницький, Задніпрянський, Вербицький, Руданський, Левицький та інші. Крім того, з початку XVIII століття так звані "шляхетні прізвища" стали присвоювати освіченим громадянам, а насамперед священникам. За словами історика, у реєстрах того часу понад 70% священників із Волинської єпархії носили прізвища із закінченнями "-цький" та "-ський".

Також популярними були прізвища із закінченнями "-ук", "-юк", "-ак", "-чук". Спочатку вони утворювалися від хрестильних імен. Це такі імена, які давали дитині під час хрещення. Наші пращури вірили, що таким чином його оберігає ангел-охоронець. Так і з’явилися прізвища Гаврилюк, Ткачук, Контратюк, Левчук, Погребняк та інші. Вони є дуже популярними й на території сучасної України.

Також "Телеграф" розповідав про те, звідки походить прізвище нардепа Миколи Тищенка. Як з’ясувалося, це родове ім’я входить до сотні найпопулярніших у нашій країні.