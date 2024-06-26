Тайна фамилии: какие родовые имена возникли в СССР из-за принудительной русификации

В то время были изменены сотни родовых имен

По современной украинской фамилии можно узнать, чем занимался предок в древности, но не все так просто. Многие родовые имена были русифицированы во время пребывания украинских земель в составе Российской империи и Советского Союза.

Это было массовое явление, потому что такую политику проводили тогдашние режимы. "Телеграф" разобрался, какие популярные родовые имена на самом деле являются русифицированными формами.

Украинские фамилии, появившиеся во времена СССР

Первое, что можно увидеть в видоизмененных родовых именах, это другие окончания. Для украинских фамилий характерны -енко и -ив. В Советском Союзе родовые имена переписывали, добавляя одно из таких окончаний как -ов, -в, -ин или -ой. Их присоединяли также и и к безсуффиксным фамилиям.

Родовые имена с окончанием -енко часто меняли, заменив окончание на -ов или -енков:

Науменко — Нуменков;

Олексиенко – Алексеенко;

Абраменко — Абраменков;

Иваненко – Иваненков;

Власенко – Власенков.

К популярным в Украине безсуффиксным фамилиям часто добавляли окончание -ов. Так Лихар становился Лихаров, а Шинкарь — Шинкаров. На самом деле известно много примеров:

Моргун — Моргунов;

Грабар — Грабаров;

Чоботар — Чеботаров;

Ризник — Резников;

Швець — Шевцов;

Чумак – Чумаков;

Золотар — Золотаров;

Коваль — Ковалов;

Кравець – Кравцов;

Кут – Кутов.

Некоторые родовые имена изменяли до неузнаваемости. К примеру, Охрименко становился Ефремовым, а Бережной получал фамилию Брежнев.

"Телеграф" ранее писал, какие родовые имена указывают на то, что ваши предки творили историю Украины. Они могли быть выдающимися деятелями или управляли селами, городами.