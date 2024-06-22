Найколоритніші етнічні прізвища, які є тільки в Україні: перевірте своє
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У них одразу можна помітити український слід
Українські прізвища мають різноманітне походження, є ті, які вказують, що рід пішов від гарної люди або дуже розумної. Проте існує й кілька колоритних родових імен, які поширені на території держави.
Про це повідомляє викладач української мови А.Ф.Нечипоренко. Він наголошує, що більшість таких гумористичних і колоритних прізвищ вказують на козацьке походження.
Адже на Запорізькій Січі виникало багато простих, але водночас унікальних прізвищ.
Колоритні українські родові імена:
- Нагнибіда,
- Перебийніс,
- Майборода,
- Тягнирядно,
- Неїжборщ,
- Гризидуб,
- Затуливітер,
- Вирвикишка,
- Несвятипаска,
- Завалипіч,
- Гуляйдень.
Зазначається, що аналогів таким прізвищам в інших мовах немає. Це особливість української системи особових назв. У зазначених вище прізвищах одразу можна помітити український слід, звучать вони цікаво та гумористично.
Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які помилково вважають російськими.