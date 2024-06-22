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Найколоритніші етнічні прізвища, які є тільки в Україні: перевірте своє

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українці Новина оновлена 22 червня 2024, 17:58
Українці. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У них одразу можна помітити український слід

Українські прізвища мають різноманітне походження, є ті, які вказують, що рід пішов від гарної люди або дуже розумної. Проте існує й кілька колоритних родових імен, які поширені на території держави.

Про це повідомляє викладач української мови А.Ф.Нечипоренко. Він наголошує, що більшість таких гумористичних і колоритних прізвищ вказують на козацьке походження.

Адже на Запорізькій Січі виникало багато простих, але водночас унікальних прізвищ.

Колоритні українські родові імена:

  • Нагнибіда,
  • Перебийніс,
  • Майборода,
  • Тягнирядно,
  • Неїжборщ,
  • Гризидуб,
  • Затуливітер,
  • Вирвикишка,
  • Несвятипаска,
  • Завалипіч,
  • Гуляйдень.

Зазначається, що аналогів таким прізвищам в інших мовах немає. Це особливість української системи особових назв. У зазначених вище прізвищах одразу можна помітити український слід, звучать вони цікаво та гумористично.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які помилково вважають російськими.

Теги:
#Прізвища #Походження #Українські