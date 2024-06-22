Найколоритніші етнічні прізвища, які є тільки в Україні: перевірте своє

У них одразу можна помітити український слід

Українські прізвища мають різноманітне походження, є ті, які вказують, що рід пішов від гарної люди або дуже розумної. Проте існує й кілька колоритних родових імен, які поширені на території держави.

Про це повідомляє викладач української мови А.Ф.Нечипоренко. Він наголошує, що більшість таких гумористичних і колоритних прізвищ вказують на козацьке походження.

Адже на Запорізькій Січі виникало багато простих, але водночас унікальних прізвищ.

Колоритні українські родові імена:

Нагнибіда,

Перебийніс,

Майборода,

Тягнирядно,

Неїжборщ,

Гризидуб,

Затуливітер,

Вирвикишка,

Несвятипаска,

Завалипіч,

Гуляйдень.

Зазначається, що аналогів таким прізвищам в інших мовах немає. Це особливість української системи особових назв. У зазначених вище прізвищах одразу можна помітити український слід, звучать вони цікаво та гумористично.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, які помилково вважають російськими.