Ваше прізвище божественне, якщо звучить так: перевірте своє

Ці прізвища існують досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Деякі з них тягнуться ще з дохристиянських часів Київської Русі.

"Телеграф", ґрунтуючись на даних з книги "Рідні імена. Слов'янський іменослів" філософині Галини Лозко, розповідає про "божественні" родові імена. Їх давали на честь язичницьких богів.

Найбільш поширеним серед них є прізвище Дідух. Воно посідає 817 місце і налічує 4588 носіїв. Найчастіше його можна зустріти у Києві, Львові, Костопільському районі Рівненської області та Снятинському районі Івано-Франківської області.

Ще одне популярне сьогодні прізвище, яке походить від дохристиянських часів, Волос. Воно сьогодні налічує 2057 носіїв і зустрічається найчастіше у Тячівському та Рахівському районах Закарпатської області.

Також у Львівській та Тернопільській областях зустрічається прізвище Перун, яке посідає 4160 місце та налічує 1178 носіїв.

Крім того, до родових імен, що походять від слов’янських божеств, етнолог занесла: Велес, Леляк, Дажбогович, Русаль, Ворожко, Керечун, Чортулинець, Віщун.

Нагадаємо, раніше ми писали про українські прізвища, які давали лише тим, хто має смак в одязі.