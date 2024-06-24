Такі унікальні прізвища давали людям, де в роду були музиканти: як вони звучать

Родові імена могли давати і тим, хто не вмів співати чи грати на музичних інструментах

Кожне українське прізвище несе в собі сакральний сенс і надзвичайну силу, тому наші предки отримували їх не просто так. Родові імена давали не лише за місцем проживання, а за соціальним статусом, родом занять чи навіть зовнішністю.

Мовознавець Юрій Редько наводить такі приклади у своєму дослідженні "Сучасні українські прізвища". Деякі походять від назв музичних інструментів, а інші, можливо, отримували ті, хто любив музику, але не був особливо талановитим у цій галузі.

Так, загальне прізвище Музика простежується у восьми областях України. Від неї виникли зменшені форми – Музичка та патронімічні Музиченко, Музичук. Одне з "музичних" прізвищ походить від лемківського слова — Гудак (гудак, гудачок — музикант, лемк.).

Існують і глузливі прізвища, пов’язані з музикою — Дармограй та Ліхограй. Можна припустити, що їхні носії не надто тішили своїм музикуванням оточуючих, за що й отримали такі прізвиська, які згодом трансформувалися у прізвища.

Ціла група прізвищ пішла від назви скрипки, на якій грав музикант. Мова про такі як Скрипник, Скрипець, Скрипка та їх похідні Скрипчук, Скрипнюк, Скрипюк, Скрипійко, Скрипниченко. Інші музичні інструменти також відбилися в українських прізвищах — наприклад, Цимбаліст, Цимбалістий, Бандура, Сопівник, Дудар, Козбар, Басистий.

Раніше "Телеграф" писав, що означає прізвище Тищенко.