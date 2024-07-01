Які кольори по-українськи називаються "жаристий" та "кубовий": ви здивуєтеся

Перевірте себе

Крім всіх відомих семи кольорів веселки, в українській мові є позначення і для інших відтінків, які розрізняє око людини. Не всі знають ці назви.

Про деяких із них розповів мовознавець Олександр Авраменко. Він зазначив, що наше око розрізняє сотні різних відтінків, і для них є свої назви.

Вони мало вживаються. Тому фахівець запропонував перевірити й своє знання української мови й свою мовну інтуїцію, встановивши відповідність між кольором та його колоритною назвою.

На картинці, яку показав Авраменко, три назви українською: перша — "жаристий", друга — "кубовий", третя — "кармазиновий". Також на ній варіанти відповіді, три кольори — індиго (різновид синього кольору, середній між темно-синім та фіолетовим), темно-малиновий та яскраво-червоний. Він запропонував подумати, який колір означає кожну з цих назв.

"Отже 1 — в — жаристий. Це колір жару, вогню, яскраво-червоний. 2 — а — кубовий. Це яскраво-синій індиговий. І 3 — б. Кармазиновим називають темно-малиновий або ж темно-червоний", — дав правильні відповіді мовознавець.

Раніше "Телеграф" публікував шпаргалку, з якої назви місяців українською запам’ятаються набагато легше. У кожному з них закладено сенс.