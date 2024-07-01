Какие цвета по-украински называются "жаристий" и "кубовий": вы удивитесь

Проверьте себя

Помимо всем известных семи цветов радуги в украинском языке есть обозначения и для других оттенков, которые различает глаз человека. Далеко не все знают эти названия.

О некоторых из них рассказал языковед Александр Авраменко. Он отметил, что наш глаз различает сотни разных оттенков и для них есть свои названия.

Они мало употребляются, поэтому специалист предложил проверить и свое знание украинского языка и свою языковую интуицию, установив соответствие между цветом и его колоритным названием.

На картинке, которую показал Авраменко, три названия на украинском: первое — "жаристий", второе — "кубовий", третье — "кармазиновий". Также на ней варианты ответа, три цвета — индиго (разновидность синего цвета, средний между тёмно-синим и фиолетовым), темно-малиновый и ярко-красный. Он предложил подумать, какой цвет обозначает каждое из этих названий.

"Итак 1 — в — "жаристий". Это цвет жара, огня, ярко-красный. 2 — а — "кубовий". Это ярко-синий индиговый. И 3 — б. "Кармазиновим" называют темно-малиновый или же темно-красный", — дал правильные ответы языковед.

Ранее "Телеграф" публиковал шпаргалку, с которой названия месяцев по-украински запомнятся гораздо легче. В каждом из них заложен смысл.