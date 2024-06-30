Не Санич і Олександрійович: як правильно українською називати по батькові

Вивчайте рідну мову разом з "Телеграфом"

В Україні все частіше люди почали переходити на рідну мову та відмовлятись від російської. Але багато хто не знає, як відмінювати свої імена тп по батькові. Так, з травня 2024 року змінились правила утворення по батькові та відмінювання деяких імен українською мовою. У цей список потрапило й ім'я Олександр.

"Телеграф" розповідає, що нового придумали для імені Олександр у новому правописі.

Ім’я "Олександр" дуже поширене в Україні. Входить до першої п'ятірки найбільш популярніших імен новонароджених. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 1 573 883 тисяч осіб .

Однак постає питання про те, як правильно писати по батькові від нього, — Санич, Олександрійович, чи Олександрович?

Що кажуть словники

Олександрович– єдиний правильний варіант написання цього імені по батькові в українській мові. За орфографічними правилами всі іменники чоловічого роду творяться за допомогою суфікса "ович": Олександр – Олександрович.

Юрій Олександрович працює в університеті.

Купіть буханку хліба для Олега Олександровича.

Передайте Олександру Олександровичу, щоб він сплатив аліменти.

Неправильно казати: Санич, Олександрійович.

Важливо! В офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, так як фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

Додамо, Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей".

Раніше "Телеграф" писав, як українською правильно казати та писати на Юрія.