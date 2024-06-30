Не Санич і Олександрійович: як правильно українською називати по батькові
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В Україні все частіше люди почали переходити на рідну мову та відмовлятись від російської. Але багато хто не знає, як відмінювати свої імена тп по батькові. Так, з травня 2024 року змінились правила утворення по батькові та відмінювання деяких імен українською мовою. У цей список потрапило й ім'я Олександр.
"Телеграф" розповідає, що нового придумали для імені Олександр у новому правописі.
Ім’я "Олександр" дуже поширене в Україні. Входить до першої п'ятірки найбільш популярніших імен новонароджених. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 1 573 883 тисяч осіб.
Однак постає питання про те, як правильно писати по батькові від нього, — Санич, Олександрійович, чи Олександрович?
Що кажуть словники
Олександрович– єдиний правильний варіант написання цього імені по батькові в українській мові. За орфографічними правилами всі іменники чоловічого роду творяться за допомогою суфікса "ович": Олександр – Олександрович.
Юрій Олександрович працює в університеті.
Купіть буханку хліба для Олега Олександровича.
Передайте Олександру Олександровичу, щоб він сплатив аліменти.
Неправильно казати: Санич, Олександрійович.
Важливо! В офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, так як фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.
Додамо, Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей".
Раніше "Телеграф" писав, як українською правильно казати та писати на Юрія.