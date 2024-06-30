Як українські імена звучать китайською: ви здивуєтеся, почувши своє
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Деякі звуки можуть бути складними для носіїв інших мов
Популярні в Україні імена досить незвично звучать іншими мовами, у тому числі китайською. Є невелика схожість, але якщо ви захочете вимовити його носію мови, вам доведеться постаратися, щоб бути зрозумілими.
"Телеграф" розповідає, як китайською мовою правильно написати 10 поширених імен в Україні. П’ять із них — жіночі, п’ять — чоловічі.
Варто також врахувати цікаву деталь: китайська мова є тональною. Це означає, що зміна тону під час вимовлення слова може змінити його значення. У китайській мові існує чотири основні тони.
Крім того, деякі звуки можуть бути складними для носіїв інших мов, особливо звуки, яких немає у їхній рідній мові.
10 популярних імен китайською мовою
- Єлизавета — 叶莉扎薇塔. Вимовляємо як — Yèlì zhā wēi tǎ.
- Анастасія — 安娜斯塔西娅. Вимовляємо як — ānnà sī tǎ xī yà.
- Аня — 安妮娅. Вимовляємо як — Ānnī yà.
- Катерина — 叶卡特琳娜. Вимовляємо як — Yè kǎtè lín nà.
- Маша — 玛莎. Вимовляємо як — Mǎ shā.
- Владислав — 夫拉基斯拉夫. Вимовляємо як — fú lā jī sī lā fū.
- Денис — 杰尼斯. Вимовляємо як — Jié nísī.
- Макс — 马克斯. Вимовляємо як — Mǎkèsī.
- Олександр — 阿列山大. Вимовляємо як — Ā liè shāndà.
- Андрій — 安德烈. Вимовляємо як — n de liè.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською говорити — Ганна чи Ганна.