Як українські імена звучать китайською: ви здивуєтеся, почувши своє

Деякі звуки можуть бути складними для носіїв інших мов

Популярні в Україні імена досить незвично звучать іншими мовами, у тому числі китайською. Є невелика схожість, але якщо ви захочете вимовити його носію мови, вам доведеться постаратися, щоб бути зрозумілими.

"Телеграф" розповідає, як китайською мовою правильно написати 10 поширених імен в Україні. П’ять із них — жіночі, п’ять — чоловічі.

Варто також врахувати цікаву деталь: китайська мова є тональною. Це означає, що зміна тону під час вимовлення слова може змінити його значення. У китайській мові існує чотири основні тони.

Крім того, деякі звуки можуть бути складними для носіїв інших мов, особливо звуки, яких немає у їхній рідній мові.

10 популярних імен китайською мовою

Єлизавета — 叶莉扎薇塔. Вимовляємо як — Yèlì zhā wēi tǎ.

Анастасія — 安娜斯塔西娅. Вимовляємо як — ānnà sī tǎ xī yà.

Аня — 安妮娅. Вимовляємо як — Ānnī yà.

Катерина — 叶卡特琳娜. Вимовляємо як — Yè kǎtè lín nà.

Маша — 玛莎. Вимовляємо як — Mǎ shā.

Владислав — 夫拉基斯拉夫. Вимовляємо як — fú lā jī sī lā fū.

Денис — 杰尼斯. Вимовляємо як — Jié nísī.

Макс — 马克斯. Вимовляємо як — Mǎkèsī.

Олександр — 阿列山大. Вимовляємо як — Ā liè shāndà.

Андрій — 安德烈. Вимовляємо як — n de liè.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською говорити — Ганна чи Ганна.